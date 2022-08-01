Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

Министр призвал скорректировать акциз на жидкую сталь и пересмотреть НДПИ на железную руду и уголь

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Необходимо снизить фискальную нагрузку для компаний черной металлургии, скорректировав акциз на жидкую сталь, а также пересмотреть НДПИ на железную руду и уголь, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина о развитии металлургического комплекса.

"В первую очередь, мы считаем, необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а оборотным налогом, которого раньше в отрасли не было, - сказал Мантуров. - В момент всплеска цен это было, действительно, оправдано. Но сейчас, при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий, мы предлагаем вернуться к этому вопросу".

Вице-премьер напомнил, что маржинальность экспорта российских металлургов не такая высокая, какой была год назад, а также отметил, что мировые цены на сталь резко снижаются, а металлурги еще и вынуждены работать с дисконтом на новых рынках сбыта.

Также Мантуров заявил, что нужно пересмотреть формулы расчета НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь по каждому предприятию с учетом его специфики.

"Горнорудные предприятия сейчас также находятся под давлением. И, в частности, Михайловский ГОК остался, практически, без рынков сбыта (...): как я уже сказал, ММК недозагружен - Европа закрыта, а он производит окатыш и концентрат".

Во вступительном слове на совещании по металлургии в понедельник Путин также отметил, что вопрос налогообложения отрасли еще раз поднимался и обсуждался с администрацией и правительством в последние дни и в день совещания.

Акциз на сталь вступил в силу с 1 января, придя на смену действовавшим с августа по конец декабря 2021 года экспортным пошлинам. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ. За отмену акциза выступали производители чермета, при этом Минфин заявлял, что не готов отказываться от акциза, но допускает донастройку механизма.

"Это был долгосрочный источник формирования доходов бюджета. Поэтому отказываться от этого источника мы в принципе не готовы, - говорил в июне журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. - При этом понятно, что за последние месяцы конъюнктура рынка изменилась, увеличились транспортные расходы, укрепление рубля оказало определенное воздействие. Соответственно, себестоимость у металлургов выросла". Тогда он также отмечал, что министерство будет смотреть при принятии решений о размере фискальной нагрузки в первую очередь на рентабельность металлургических компаний.

Донастройка может коснуться базиса расчета (тут "надо смотреть на новые рынки сбыта", отмечал замминистра) и цены отсечения. "В случае, если цена котировки снижается ниже $300/т, то соответственно акциз не взимается. Наверное, здесь надо переводить в рубли от этой суммы это значение. И определять ту точку безубыточности, которая есть в рублях, которая есть в металлургических компаниях", - говорил Сазанов.

Повышенный НДПИ для металлургов также вступил в силу с начала этого года: ставка для железной руды установлена в размере 4,8% от котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines), для коксующегося угля - на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal. Как сообщалось в марте со ссылкой на письмо, направленное Минфину и Минэкономразвития (копия имеется в распоряжении "Интерфакса"), Минпромторг предлагал внести правки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отвязку расчета налогов от курса иностранной валюты при уплате НДПИ на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также акциза на жидкую сталь.