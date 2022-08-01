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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Выручка "Русала" по РСБУ за I полугодие упала на 55%

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Выручка ОК "Русал" по РСБУ за первое полугодие 2022 г. упала на 55%, до 70,32 млрд рублей, следует из раскрытия компании.

Прибыль от продаж также сократилась на 55%, составив 68,9 млрд рублей.

Благодаря прочим доходам в размере 41,6 млрд рублей (годом ранее - 3,7 млрд рублей) чистая прибыль оказалась выше выручки (85,48 млрд рублей), но это на 44% ниже уровня годичной давности. На показатель также повлиял отложенный налог на прибыль в размере 27,28 млрд рублей за первое полугодие 2022 г.

Русал
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