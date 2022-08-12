"Русал" в I полугодии увеличил EBITDA на 37%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Русал" в I полугодии увеличил EBITDA на 37% к аналогичному периоду 2021 года, до $1,8 млрд, рентабельность по этому показателю составила 25,3% против 24,1% годом ранее, говорится в сообщении компании.

Результат практически совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" (среднерыночный прогноз по EBITDA составлял $1,815 млрд, + 38% г/г).

Выручка компании составила $7,153 млрд, увеличившись на 31% (также на уровне прогноза). Доля выручки от продаж в Европу выросла до 40% с 37% за тот же период 2021 года, в Азию - с 22% до 23%. Доля рынка СНГ в выручке компании снизилась с 31% до 29%, Америки - с 9% до 7%.

Чистая прибыль "Русала" уменьшилась на 17% год к году, до $1,68 млрд.

Свободный денежный поток от операционной деятельности оказался отрицательным и составил минус $958 млн (против $666 млн годом ранее), что было вызвано увеличением оборотного капитала.

Чистый долг компании на конец отчетного периода составил $5,87 млрд по сравнению с $4,75 млрд по итогам 2021 года.

"Русал" в I полугодии увеличил производство алюминия на 1,2% год к году, до 1,9 млн тонн. Выпуск глинозема упал почти на 20%, до 3,3 млн тонн, бокситов - на 12%, до 6,74 млн тонн.

Продажи алюминия и сплавов просели на 12%, составив 1,76 млн тонн.

Себестоимость производства алюминия "Русала" в I полугодии поднялась на 33%, до $2028 за тонну (по сравнению с $1523 за тонну за тот же период 2021 года) в связи с ростом расходов на глинозем, прочее сырье и материалы, а также логистику.

Средняя цена продажи алюминия в I полугодии при этом повысилась на 47% и составила $3365 за тонну, чему способствовал как рост средней цены на Лондонской бирже металлов (+45% г/г, до $3023 за тонну), так и увеличение средней реализованной премии (+68,5% г/г, до $342 за тонну).

"Запрет правительства Австралии на экспорт глинозема в Россию, а также приостановка производства на Николаевском глиноземном заводе в связи с событиями на Украине негативно сказались на доступности сырья для производства алюминия и привели к увеличению затрат. Компания вынуждена перестраивать логистические цепочки. Трудности с поставками оборудования могут привести к отсрочке реализации некоторых инвестиционных проектов и программ модернизации производственных мощностей", - отмечает "Русал".

Capex "Русала" в первой половине 2022 года составил $465 млн (-16% год к году).