РФ в июле сократила экспорт пшеницы на 10,5% до 2,8 млн т

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Россия в июле этого года, по предварительным данным, экспортировала 2,804 млн тонн пшеницы, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт ячменя рухнул на 63%, до 180 тыс. тонн с 491 тыс. тонн в июле 2021 года. Темпы падения экспорта кукурузы были меньше - 7,3%, отгрузки снизились до 119 тыс. тонн с 128,4 тыс. тонн годом ранее.

В целом экспорт основных зерновых культур – пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи и овса – в июле снизился на 17%, до 3,133 млн тонн. Сократился и ассортимент продукции: в прошлом сезоне за рубеж отправлялось 20 видов зерновых и зернобобовых культур, в этом – 10 видов.

Как сообщила Тюрина, ежедневные отгрузки пшеницы в июле составили 90 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн меньше показателя июля прошлого года. Ячменя ежедневно отправлялось 5,8 тыс. тонн против 15,8 тыс. тонн, кукурузы - чуть более 3 тыс. тонн против 4,014 тыс. тонн годом ранее.

При этом эксперт обратила внимание на существенное сокращение географии экспорта пшеницы.

"Если в июле прошлого сезона мы экспортировали пшеницу в 41 страну мира, то в этом июле – только 17. Причем "выпало" много африканских стран, в основном из центральной и южной Африки", - сказала она. К примеру, в списке покупателей в июле нет Нигерии, которая год назад закупила 287 тыс. тонн, Мозамбика (16 тыс. тонн), Камеруна (32 тыс. тонн). Не импортировали пока российскую пшеницу Руанда, Сомали, Сенегал, Танзания, Зимбабве и некоторые другие страны.

Но продолжает закупать российскую пшеницу Алжир. Уганда, которой не было в списке покупателей в июле прошлого года, в минувшем месяце приобрела 48 тыс. тонн.

По ее словам, крупнейшим покупателем в июле стал Иран – 568 тыс. тонн против 468,6 тыс. тонн годом ранее. При этом Тюрина напомнила, что по итогам прошлого сельхозгода (июль 2021-июнь 2022 гг.) Иран на 99% покрыл свои потребности в пшенице за счет поставок из РФ. Продолжает увеличивать закупки и Саудовская Аравия. В июле они выросли более чем в четыре раза - до 221 тыс. тонн. "Еще можно отметить значительный рост закупок Ливаном - 59 тыс. тонн против всего 2,6 тыс. тонн год назад", - сказала она.

В то же время Турция в июле закупила меньше, чем в прошлом сезоне – 515 тыс. тонн против 670 тыс. тонн, Египет – 243 тыс. тонн против 451 тыс. тонн.

По данным Зернового союза, в июле пшеницу экспортировали 30 компаний, это в два раза меньше, чем в июле 2021 года. Сократилось с 25 до 18 и количество портов, через которые шли отгрузки пшеницы

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что за прошедшую неделю цены на пшеницу Европе выросли на 3,5%, до $357 за тонну.

"Это, скорее всего, связано с информацией о засухе, которая стоит в европейских странах", - отметила она. Американская пшеница подорожала почти на 7%, до $341 за тонну, российская пшеница (FOB) – на 2,5%, $367 за тонну. "Сейчас дисконта по сравнению с европейской пшеницей нет, более того, наша на $10 дороже, чем в Европе", - сказала она.