Саудовская Аравия в июле экспортировала рекордный объем нефти за последние два года

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле достиг 7,5 млн баррелей в сутки, что является наивысшим показателем с апреля 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

Отмечается, что в июне королевство экспортировало по 6,6 млн б/с. Таким образом, экспортные поставки Саудовской Аравии увеличились на 13,6%.

По данным агентства, поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай - основной пункт назначения - в июле подскочил в среднем до 1,65 млн б/с. Поставки в Индию впервые с апреля 2020 года превысили 1 млн б/с.

При этом, по предварительным данным, экспорт в США снизился на 11% по отношению к июню - до 371 тыс. б/с, в Японию - на 18%, до 903 тыс. б/с.