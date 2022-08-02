Цены на СПГ в Азии заметно растут вслед за европейским ралли

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Цены на СПГ в Азии перешли к заметному росту по мере приближения осени и усиления влияния европейского дефицита на глобальное предложение.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на вторник в объеме 41,7 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в понедельник был также 41,7 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что "Газпром" подает газ для транзита через Украину в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,6 млн куб. м на 2 августа. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Украинская сторона также заявила, что при продолжении подачи газа из России на эту станцию соответственно будут уменьшены объемы на точках выхода из ГТС Украины. Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Прокачка газа по "Северному потоку" 1 августа была 32 млн куб. м. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощность сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" держатся выше $2100 за тысячу кубометров. В Азии цены растут вслед за европейскими - сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1600 - долгое время значение этого индекса оставалось стабильно на уровне $1300-1400.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы выросли до 69,3%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (31 июля) составил 0,44 процентного пункта. Темп закачки упал из-за сокращения прокачки газа по "Северному потоку".

С 2022 года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе в понедельник обеспечила 8,4% от энергобаланса по ЕС при среднем показателе за прошлую неделю в 11%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. На наступившей неделе прогнозируется довольно маловетреная погода, что еще сильнее ухудшит ситуацию с выработкой.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле в среднем загружены на 69% при 63% за июнь. Регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии уступают европейским.