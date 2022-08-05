Европа начала сокращать импорт СПГ в августе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Работа европейских импортных терминалов по регазификации сжиженного природного газа в начале августа показала тенденцию к замедлению.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на пятницу в объеме 41,9 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель в четверг был аналогичным. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", объясняя, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Данные за первые три дня августа демонстрируют тенденцию как на сокращение объема регазификации СПГ, так и запасов сжиженного природного газа в терминалах Европы. В среду терминалы работали с производительностью 65,8%, тогда как средний показатель за июль был 69%, с пиками до 76%. В статистике Gas Infrastructure Europe практически двукратное снижение приема СПГ показала Италия. При этом стоит отметить, что все три дня августа, за которые доступны данные, были будними днями, когда газовая отрасль работает с максимальной отдачей. Регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии уступают европейским, хотя и там они начинают приходить в движение по мере ослабления антиковидных ограничений в Китае и приближения осени.

Прокачка газа по "Северному потоку" 4 августа была 33 млн куб. м. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощность сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" держатся выше $2100 за тысячу кубометров. В Азии котировки повышаются вслед за европейскими. Самый дорогой - зимний - январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1830.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

Резервы выросли до 70,89%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (3 августа) составил 0,35 процентного пункта. Это минимальное значение за последние пять дней - закачка сократилась из-за сильной жары в Европе.

С 2022 года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Выработка электроэнергии за счет ветра в регионе за четыре дня текущей недели обеспечила 10% от энергобаланса по ЕС при среднем показателе за прошлую неделю в 11%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.