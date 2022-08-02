Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на "Мосбирже"

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Курс рубля растет к доллару и евро в начале торгов вторника на "Московской бирже" на фоне отсутствия значимых новостей относительно действий российских властей по нормализации курса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,82-60,3 рубля/$1, по итогам первой минуты доллар подешевел на 10 копеек, до 60,07 рубля. Евро подешевел на 60,75 копейки, до 61,265 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела 32,84 копейки к уровню закрытия 1 августа, до 60,61 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,98 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,98 рубля ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов в отсутствие новостей о дальнейших действиях правительства по нормализации курса нацвалюты. Настроения на глобальных площадках носят преимущественно негативный характер. Международные инвесторы находятся в ожидании публикации отчета по рынку труда США в пятницу.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают, что число рабочих мест в стране в июле повысилось на 250 тысяч после роста на 372 тысячи в июне.

"Национальный расчетный депозитарий" (входит в группу "Московской биржи") со 2 августа перестает открывать новые счета в евро. НРД приостановил исполнение операций в евро после того, как в начале июня был включен в санкционный список Евросоюза.

Со 2 августа вступает в действие новая редакция приложения к условиям оказания банковских услуг депозитария, в которой евро исключен из списка валют в заявлениях на открытие счетов в депозитарии. Таким образом, теперь в НРД можно открыть счет в девяти валютах: российском и белорусском рубле, американском, гонконгском и канадском долларе, китайском юане, тенге, швейцарском франке и фунте стерлингов.

Котировки нефти продолжают падать во вторник после резкого снижения днем ранее. Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо.

Институт управления поставками (ISM) в понедельник сообщил, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 52,8 пункта по сравнению с 53 пунктами месяцем ранее. Это минимальный уровень за последние два года, что указывает на слабость экономики.

К 10:10 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,5%, до $99,53 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,33%, до $93,58 за баррель.

Другим событием, оказавшим давление на котировки, стали статданные из Китая и США по промышленной активности.

Индекс активности промышленного сектора в Китае в июле неожиданно упал ниже 50 пунктов - отметки, отделяющей рост от снижения. В США июльский индикатор деловой активности в производственном секторе хоть и остался выше 50 пунктов, но оказался на минимальной отметке с за последние два года - 52,8 пункта.

Рынок ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, коалиция подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.