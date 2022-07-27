Счета в евро нельзя будет открывать в НРД со 2 августа

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московской биржи") со 2 августа перестанет открывать новые счета в евро.

НРД в начале июня был включен в санкционный список Евросоюза, после чего приостановил исполнение операций в евро.

Со 2 августа, по сообщению НРД, вступит в действие новая редакция приложения к условиям оказания банковских услуг, в которой евро исключен из списка валют в заявлениях на открытие счетов в депозитарии.

Таким образом, теперь в НРД можно буде открыть счет в девяти валютах: российском и белорусском рубле, американском, гонконгском и канадском долларе, китайском юане, тенге, швейцарском франке и фунте стерлингов.