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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

BP повысила дивиденды и объявила buyback на $3,5 млрд

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Британская BP Plc продемонстрировала хорошие результаты по итогам второго квартала, что позволило ей повысить размер дивидендов и объявить программу выкупа своих акций объемом $3,5 млрд.

Скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) в апреле-июне 2022 года выросла до $8,45 млрд по сравнению с $6,25 млрд в первом квартале текущего года.

Показатель оказался значительно лучше консенсус-прогноза 28 аналитиков, представленного самой ВР и составлявшего $6,79 млрд.

Чистая прибыль нефтепроизводителя составила $9,26 млрд против чистого убытка в $20,38 млрд в январе-марте.

BP увеличила дивиденды до 6,006 цента на акцию с 5,460 цента.

Чистый долг компании на конец июня уменьшился до $22,8 млрд с $32,7 млрд годом ранее.

Во втором квартале нефтепроизводитель выкупил свои акции на $2,3 млрд.

Добыча углеводородов в первом полугодии выросла на 2,6% относительно того же периода прошлого года и достигла 2,224 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя цена реализации повысилась до $68,96 за б.н.э. по сравнению с $39,77 за б.н.э.

"BP ожидает, что цены на нефть останутся высокими в третьем квартале из-за продолжающихся перебоев с поставками из России, сократившегося уровня резервных мощностей и объема запасов, значительно ниже среднего показателя за пять лет", - говорится в отчетности.

При этом в компании прогнозируют сохранение высоких цен на газ при сильной волатильности из-за недостаточных поставок в Европу.

BP сохранила оценку капзатрат в 2022 году на уровне $14-15 млрд.

С начала 2022 года капитализация BP увеличилась на 23,1%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 прибавил всего 0,4%.

BP Великобритания Европа
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