BP отчиталась о росте квартальной прибыли в 2,5 раза и объявила buyback на $2,5 млрд

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года британская BP Plc увеличила прибыль в 2,5 раза в годовом выражении, говорится в ее отчете. Компания также объявила программу выкупа своих акций объемом $2,5 млрд.

В июле-сентябре скорректированная на стоимость замещения запасов прибыль (эквивалент чистой прибыли для американских нефтекомпаний, но без учета разовых факторов) составила $8,15 млрд по сравнению с $8,451 млрд в предыдущие три месяца и $3,222 млрд за аналогичный период прошлого года.

Показатель оказался значительно лучше консенсус-прогноза 29 аналитиков, представленного самой ВР и составлявшего $6,14 млрд.

Чистый убыток нефтепроизводителя составил $2,163 млрд против $2,544 млрд в третьем квартале 2021 года. Во втором квартале этого года компания получила чистую прибыль в размере $9,257 млрд.

BP сохранила размер квартальных дивидендов на уровне 6,006 цента на акцию.

В отчетности компания, контролирующая 19,75% акций "Роснефти", не отразила дивидендные поступления на свой пакет в российской НК.

Чистый долг компании на конец сентября уменьшился до $22,002 млрд с $31,971 млрд год назад.

Добыча углеводородов в январе-сентябре выросла на 3,2% относительно того же периода прошлого года и достигла 2,249 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя цена реализации повысилась до $60,8 за б.н.э. по сравнению с $34,91 за б.н.э. годом ранее.

В третьем квартале нефтепроизводитель выкупил свои акции на $2,9 млрд.

Капзатраты за этот период составили $3,2 млрд. Ожидается, что по итогам 2022 года они составят около $15,5 млрд, если покупка Archaea Energy будет завершена до конца года.

BP ожидает, что цены на нефть останутся достаточно высокими в четвертом квартале из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи, а также из-за сохраняющейся неопределенности в отношении нефтяного экспорта из России. При этом в компании прогнозируют сохранение высоких цен на газ при сильной волатильности из-за недостаточных поставок в Европу.

С начала 2022 года капитализация BP увеличилась на 45,2%, тогда как фондовый индекс FTSE 100 опустился почти на 4%.