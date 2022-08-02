BP завершила реструктуризацию активов в Ираке

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Британская ВР завершила реструктуризацию своих активов в Ираке, сообщил главный исполнительный директор BP Бернард Луни на видеоконференции после публикации отчетности за второй квартал.

В августе 2021 года BP и PetroChina договорились о создании Basra Energy Company Limited (BECL) для владения и управления своими долями в гигантском месторождении Румейла (Rumaila) в Ираке. Подобную операционную структуру британская компания ввела и в других регионах мира, поскольку сосредоточена на энергетическом переходе.

Как говорится в отчете, сделка была закрыта 1 июня 2022 года. В связи с продажей доли в пользу BECL ВР отразила прибыль в $361 млн.

BP выиграла право на разработку Румейлы в 2010 году. Извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 17 млрд баррелей нефти. Ожидается, что BECL позволит оптимизировать и продолжать инвестиции в течение всего срока действия существующего контракта на техническое обслуживание, который истекает в конце 2034 года.

Basra Energy Company будет управлять месторождением совместно с иракской государственной Basra Oil Co. и, как самостоятельная компания, получит доступ к внешнему финансированию, поясняла BP. Решение о выделении иракских операций в самостоятельную компанию даст больше гибкости для инвестиций в низкоуглеродные источники энергии, поскольку BP сможет сократить капиталовложения в нефтегазовые проекты.

Румейла - важный актив в портфеле британской НК. Компания участвовала в его открытии в 1953 году, и в настоящее время на долю этого месторождения приходится примерно треть всей нефти, ежегодно добываемой в Ираке.