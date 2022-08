Рынки акций АТР завершили торги резким снижением

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги во вторник резким снижением, за исключением австралийского индекса.

Инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в регионе из-за ожидаемого визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Китай ранее грозил США "серьезными последствиями", если все-таки первый за 25 лет визит столь высокопоставленного американского представителя на остров состоится. И хотя в официальной программе Пелоси числятся визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, тайваньские СМИ ранее сообщали, что она прилетит в Тайбэй во вторник вечером.

"Инвесторы, скорее всего, займут оборонительные позиции, так как геополитическая ситуация может накалиться в ближайшие дни", - заявил аналитик ActivTrades Андерсон Альвс.

Гонконгский Hang Seng к закрытию сессии снизился на 2,4%, шанхайский Shanghai Composite - на 2,3%.

Котировки акций китайского производителя солнцезащитного стекла Xinyi Solar Holdings Ltd. упали на 4,2%. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли на 38% в первом полугодии текущего года.

Бумаги оператора сети ресторанов Jiumaojiu International Holdings Ltd. подешевели на 0,8% после ухудшения прогноза для финпоказателей в первом полугодии из-за коронавирусных локдаунов и потерь вследствие изменения курса валют.

Среди компонентов гонконгского индекса акции только одной компании выросли во вторник - Techtronic Industries Co. Ltd. (+0,5%). В лидерах снижения, помимо Xinyi Solar, находятся бумаги Xiaomi Corp. (-4,3%) и Hang Seng Bank Ltd. (-4,2%).

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,4%.

Капитализация японской химической компании JSR Corp. обрушилась на 18,6%. Компания сократила полугодовую прибыль на 30% и ухудшила прогноз на год, сославшись на слабый спрос на продукцию.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,5%.

Акции производителя электроники LG Electronics Inc. потеряли в цене 1%. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросла на 0,7%, автопроизводителя Kia Corp. - на 1%.

Потребительские цены в Южной Корее в июле выросли на 6,3% относительно того же месяца прошлого года, показали данные статуправления страны. Это максимальные темпы повышения почти за 24 года - с ноября 1998 года. В июне цены увеличились на 6%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали усиление инфляции до 6,3% в прошлом месяце.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,07%.

В лидерах роста среди компонентов индекса оказались акции технологической Zip Co. Ltd. (+15%) и поставщика молочной продукции a2 Milk Co. Ltd. (+8%). Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизились в цене на 1,3% и 1,6% соответственно.

Резервный банк Австралии (RBA, центробанк страны) поднял ключевую процентную ставку на 50 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь диапазон ставки составляет 1,35-1,85% годовых, говорится в сообщении регулятора. С мая RBA поднял ключевую ставку на 175 б.п., максимальными темпами с середины 1990-х годов. По словам главы ЦБ Австралии Филипа Луи, инфляция в этом году достигнет пика в 8% и затем упадет до верхней границы целевого диапазона 2-3% к 2024 году. Во втором квартале потребительские цены в Австралии выросли на 1,8% в поквартальном выражении и на 6,1% в годовом.