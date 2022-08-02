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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Визит Пелоси на Тайвань может подорвать отношения Пекина и Вашингтона

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань может подорвать отношения между Китаем и США, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

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"Если визит состоится, это подорвет отношения между странами", - сказал он на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Чжан Цзюнь напомнил о позиции Пекина, заключающейся в том, что "Тайвань является неотъемлемой частью Китая".

По его словам, Китай "никому не позволяет пересекать красную линию" и "жестко противостоит любым сепаратистским движениям в контексте Тайваня, а также вмешательству во внутренние дела".

"Следует подождать и посмотреть развитие ситуации, но мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить наш суверенитет и территориальную целостность", - заявил Чжан Цзюнь, отвечая на вопрос о возможных шагах Китая в случае визита Пелоси.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал власти КНР проявить сдержанность в том случае, если Пелоси примет решение отправиться с визитом на Тайвань.

"В случае визита мы ожидаем, что Китай будет действовать разумно и не будет содействовать эскалации ситуации", - сказал он журналистам.

Он отметил, что Пелоси представляет независимую от администрации США ветвь власти - законодательную, она самостоятельно примет решение о возможном визите на Тайвань.

Если Пелоси отправится на Тайвань, то она станет самым высокопоставленным выборным должностным лицом США, посещавшим остров с 1997 года: тогда на острове побывал республиканец Ньют Гингрич.

Маршрут Пелоси был официально обнародован ее офисом только 31 июля, в него входят визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, о Тайване, как и ранее, не упоминается.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Нэнси Пелоси Тайвань
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