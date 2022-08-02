Аналитики Goldman Sachs допустили новое повышение ставки ФРС

Причиной назван хороший сезон отчетности американских компаний

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Хороший сезон квартальной отчетности компаний США может подтолкнуть Федеральную резервную систему к дополнительному повышению процентных ставок, но более медленными темпами, полагают аналитики Goldman Sachs Group.

Почти 74% отчитавшихся компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, зафиксировали прибыль выше прогнозов в минувшем квартале. Средний показатель за последние пять лет составляет 77%, отмечает MarketWatch.

Уже опубликовали отчетности почти две трети компаний, в среднем их прибыль увеличилась на 9% относительно второго квартала прошлого года, отмечают аналитики.

"Выручка выросла во всех секторах, - заявил главный экономист банка Ян Хатциус. - Даже без учета преуспевающего энергетического сектора выручка S&P 500 увеличилась на 3,8% в реальном выражении, что выше среднего показателя в 2,6% с 1970 года".

Аналитик JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович отмечает, что падение котировок акций с начала года уже превысило средний откат во времена других периодов рецессии в экономике США с начала 1990-х годов.

Все больше аналитиков Уолл-стрит рисуют мрачную картину для траектории движения корпоративных прибылей в этом году. Однако Коланович, который верно предсказал рост фондового рынка летом, считает, что инвесторы закладывают в цены уж слишком ужасные перспективы, даже с учетом ухудшения экономической ситуации в стране.

По мнению эксперта, в нынешний уровень котировок уже заложена умеренная рецессия. Также он отметил, что рост доходности гособлигаций все же может привести к существенному снижению рынка акций, по крайней мере, теоретически.

Повышение доходности казначейских облигаций исторически коррелирует со снижением акций. Коланович предупредил, что доходность 10-летних госбумаг выше 3,5% годовых может вызвать проблемы для акций. Сейчас она находится в районе 2,56% годовых после достижения пикового значения для этого года в 3,482% в середине июня.