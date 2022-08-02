DuPont дала слабый прогноз на III квартал после роста прибыли и выручки в апреле-июне

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. резко увеличила чистую прибыль во втором квартале текущего года и повысила выручку на 7%, однако ее прогноз на третий квартал разочаровал инвесторов.

Чистая прибыль DuPont в апреле-июне 2022 года составила $787 млн, или $1,55 в расчете на акцию, по сравнению с $478 млн, или $0,90 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,88 на акцию.

Выручка DuPont в минувшем квартале увеличилась до $3,32 млрд с $3,1 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $0,75 на акцию при выручке в $3,26 млрд.

Компания ожидает, что ее выручка в третьем квартале будет чуть ниже, чем во втором, из-за негативного влияния колебаний валютных курсов и незапланированного простоя завода в Виргинии. Консенсус-прогноз аналитиков составляет $3,39 млрд, что предусматривает рост выручки на 2,1% относительно второго квартала.

Также DuPont сузила прогноз скорректированной прибыли на акцию на весь год в целом до $3,27-3,43 с $3,2-3,5.

Капитализация DuPont с начала 2022 года упала на четверть, до $31,1 млрд, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 потерял 13,6% за этот период.