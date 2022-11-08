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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:54

DuPont увеличила чистую прибыль и выручку в III квартале

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года американская химическая компания DuPont de Nemours Inc. отчиталась о повышении чистой прибыли и выручки, а ее скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $359 млн, или 69 центов в расчете на акцию, по сравнению с $259 млн, или 48 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 82 цента на акцию.

Выручка DuPont в минувшем квартале увеличилась на 3%, до $3,32 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне 79 центов на акцию при выручке в $3,2 млрд.

В 2022 году компания ожидает выручку в размере около $13 млрд и скорректированную прибыль в районе $3,30 на акцию.

Руководство DuPont одобрило новую программу выкупа акций на сумму до $5 млрд и объявило о намерении досрочно погасить долгосрочные долговые обязательства на $2,5 млрд.

С начала 2022 года капитализация компании упала на 23,6%, до $31 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 20,1%.

DuPont США
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