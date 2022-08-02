"Трансконтейнер" выплатит дивиденды в размере 647,73 руб. на акцию из прибыли прошлых лет

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Единственный акционер ПАО "Трансконтейнер" – группа "Дело" – одобрил решение о выплате дивидендов по результатам прошлых периодов в размере 647 руб. 73 коп. на акцию.

На выплату дивидендов будет направлено чуть более 9 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых периодов, сообщила компания.

Как сообщалось, совет директоров "Трансконтейнера" с рекомендациями по дивидендам прошел накануне.

Уставный капитал "Трансконтейнера" состоит из 13 млн 894,778 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая.

По итогам 2021 г. акционерами компании были утверждены дивиденды в размере 467 руб. 81 коп. на акцию.

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров составляет порядка 112 тыс. единиц вместимостью более 166 тыс. TEU, фитинговых платформ - более 41 тыс. единиц. Имеет сеть из 37 собственных и трех совместных терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Оператор принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").