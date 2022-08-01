Акционерам "Трансконтейнера" рекомендовали выплатить дивиденды из прибыли прошлых лет

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлых периодов в размере 647 рублей 73 копейки на акцию, сообщила компания.

На выплату дивидендов планируется направить чуть более 9 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых периодов.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров составляет порядка 112 тысяч единиц вместимостью более 166 тысяч ДФЭ, фитинговых платформ - более 41 тысячи единиц. У компании есть сеть из 37 собственных и трех совместных терминалов в России, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Оператор принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").

Уставный капитал "Трансконтейнера" состоит из 13 894 778 обыкновенных акций номиналом 1000 рублей каждая.

По итогам 2021 года акционеры компании утвердили дивиденды в размере 467 рублей 81 копейка на акцию.