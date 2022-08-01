Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Акционерам "Трансконтейнера" рекомендовали выплатить дивиденды из прибыли прошлых лет

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Трансконтейнер" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлых периодов в размере 647 рублей 73 копейки на акцию, сообщила компания.

На выплату дивидендов планируется направить чуть более 9 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых периодов.

"Трансконтейнер" - крупнейший в России оператор фитинговых платформ. Парк контейнеров составляет порядка 112 тысяч единиц вместимостью более 166 тысяч ДФЭ, фитинговых платформ - более 41 тысячи единиц. У компании есть сеть из 37 собственных и трех совместных терминалов в России, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Оператор принадлежит группе "Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома").

Уставный капитал "Трансконтейнера" состоит из 13 894 778 обыкновенных акций номиналом 1000 рублей каждая.

По итогам 2021 года акционеры компании утвердили дивиденды в размере 467 рублей 81 копейка на акцию.

Трансконтейнер Дело Росатом Сергей Шишкарев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Росавиация попросила еще 2,4 млрд рублей для закрытых аэропортов юга

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Baker Hughes продаст российский бизнес местному менеджменту

Мантуров предложил снизить налоги в черной металлургии

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Россия в этом сезоне достигла рекордного производства круп

Мантуров предложил проработать закупку метпродукции в госрезерв с возможностью интервенций

Закупки зерна в госфонд России в первый день торгов прошли без результата

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

Число сделок по передаче долей в строящихся домах в Москве снизилось на 22%

Число сделок по передаче долей в строящихся домах в Москве снизилось на 22%

Бумаги ритейлеров "Лента" и "О'Кей" дорожают на 16-18% на "Мосбирже"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });