Caterpillar увеличила чистую квартальную прибыль на 18,4%

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, во втором квартале 2022 года увеличила чистую прибыль на 18,4%, однако выручка оказалась незначительно хуже ожиданий экспертов.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,673 млрд, или $3,13 в расчете на акцию, по сравнению с $1,413 млрд, или $2,56 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до $3,18 на акцию с $2,60.

Выручка выросла на 11% и достигла $14,25 млрд против $12,89 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $3,01 на акцию при выручке в $14,28 млрд.

Позитивное влияние на финансовые показатели компании оказало повышение цен и объемов продаж, что несколько нивелировалось негативным изменением курсов обмена валют.

Продажи строительной техники выросли на 7% - до $6,03 млрд, в горнодобывающем секторе подъем составил 16% - до $2,96 млрд. Реализация техники для нефтегезодобывающей и электроэнергетической отраслей увеличились на 15% и превысила $5,7 млрд.

За последние три месяца капитализация Caterpillar уменьшилась на 8,1% (до $112,7 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,8%.