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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Caterpillar урегулировала спор о налогах в США без штрафных санкций

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, достигла соглашения с Налоговой службой США (US Internal Revenue Service, IRS). Компания урегулировала спор в отношении налогов, длившийся многие годы, без необходимости уплатить штраф. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В заявлении Caterpillar для регуляторов говорится, что компания урегулировала спор о налогообложении прибыли подразделения Caterpillar в Швейцарии – Caterpillar SARL – от продаж запчастей, полученной в период с 2007 по 2016 годы.

"Мы сотрудничали с властями в процессе рассмотрения этих вопросов и рады, что достигли соглашения с IRS", - сообщила представитель Caterpillar.

Американские сенаторы в 2014 году пришли к выводу, что компания уклонилась от уплаты налогов в Штатах на сумму $2,4 млрд в рамках реструктуризации, за счет которой основная часть прибыли от продажи запчастей за рубежом была передана ее швейцарскому подразделению.

Представители руководства Caterpillar ранее утверждали, что налоговая стратегия компании была корректна и что компания сотрудничает с властями в рамках расследования.

По итогам спора Caterpillar сообщила, что размер выплаты на основании решения об урегулировании находится в пределах суммы неучтенных налогов. Таким образом, компания избежит дополнительных расходов.

Аналитики предполагали, что размер штрафных санкций от IRS для Caterpillar может превысить $2 млрд.

Акции Caterpillar в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 1,4%.

Caterpillar США
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