Завершилась программа GDR и ADR "РусГидро" на Лондонской бирже

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Депозитарные расписки ПАО "РусГидро" 2 августа были исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщила энергокомпания. Речь идет о программе GDR и ADR "РусГидро".

В начале июля "РусГидро" уведомила банк-депозитарий BNY Mellon о расторжении договора и делистинге с LSE.

Акции "РусГидро" торговались на LSE с 2009 года. LSE прекратила торги расписками компании в начале марта.

По состоянию на конец 2020 года акции ПАО "РусГидро" в форме ADR и GDR торговались за пределами России в количестве 5,84 млрд штук, что составляло 1,33% от уставного капитала компании.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".