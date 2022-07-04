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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

"РусГидро" направило заявку на делистинг с LSE

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" получило уведомления от своего депозитария BNY Mellon о расторжении договора и направило заявку о делистинге расписок с LSE, сообщила компания.

Заявление компании касается GDR и ADR.

"Обращению ПАО "РусГидро" предшествовало уведомление от банка-депозитария GDR и ADR 29 марта 2022 года о сложении своих полномочий, меры ПАО "РусГидро" по замене банка-депозитария по депозитарным распискам и отказ потенциальных преемников выступить новым банком-депозитарием", - пояснили в компании.

Согласно правилам листинга, аннулирование должно вступить в силу через 21 день с даты публикации сообщения.

Ранее сообщалось, что "РусГидро" будет одной из компаний, чьи депозитарные программы будут прекращены.

Акции "РусГидро" торговались на LSE с 2009 года. Биржа прекратила торги расписками компании в начале марта.

По состоянию на конец 2020 года, акции ПАО "РусГидро" в форме депозитарных расписок (ADR и GDR) торговались за пределами Российской Федерации в количестве 5 837 781 200 штук, что составляло 1,33% от уставного капитала компании.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.

Основной акционер компании на конец 2020 г. - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".

РусГидро LSE Лондон BNY Mellon Росимущество ВТБ Русал
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