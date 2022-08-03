Заявка "Газпрома" на транзит по Украине составила 41,6 млн куб. м

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Серьезное испытание предстоит европейской энергосистеме – регион накрывает волна горячего воздуха. В ближайшие два дня температура в отдельных странах региона поднимется выше 35 градусов.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины – на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на среду в объеме 41,6 млн куб. м, свидетельствуют данные украинской компании. Показатель во вторник был 41,7 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Двухдневный удар экстремальной жары предстоит испытать Европе в среду и четверг. При этом 4 августа прогнозируется максимальный прогрев воздуха с достижением, к примеру, в Берлине, 37 градусов Цельсия.

Выработка электроэнергии за счет ветра в Европе за понедельник и вторник обеспечила 10% от энергобаланса по ЕС при среднем показателе за прошлую неделю в 11%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Прокачка газа по "Северному потоку" 2 августа была 33 млн куб. м. Газопровод способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но мощность сократилась в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

Спотовые цены на газ в Европе после выбытия компрессорных мощностей на газопроводе "Северный поток" поднялись до $2110 за тысячу кубометров. В Азии цены растут вслед за европейскими - сентябрьский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) вырос до $1616 - долгое время значение этого индекса оставалось стабильным на уровне $1300-1400.

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. Данные о состоянии ПХГ, нормативы запасов в которых теперь регулируются законом, сейчас являются одним из важнейших экономических и политических индикаторов для региона, отражая способность руководства ЕС обеспечивать энергетическую безопасность.

На данный момент резервы выросли до 70,16%, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (1 августа) составил 0,36 процентного пункта.

С этого года ЕС ввел жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие годы - 90%.

Европейские терминалы по приему СПГ в июле в среднем были загружены на 69%, в первый день августа была показана производительность в 68%. Регион остается премиальным рынком для СПГ, так как цены в Азии уступают европейским.