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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:49

Ferrexpo в I полугодии снизила чистую прибыль в восемь раз

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Горнорудная Ferrexpo с активами на Украине в январе-июне 2022 года получила чистую прибыль в размере $82,07 млн, что в 8,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в отчете компании.

Военная операция на Украине

Выручка Ferrexpo сократилась на 30,8% - до $935,874 млн. Показатель EBITDA упал на 44% - до $486,121 млн.

Капитальные инвестиции составили $102 млн (снижение на 28%).

Промежуточные дивиденды составили 19,8 цента на акцию (в I полугодии 2021 года - 52,8 цента).

"Группа продолжает инвестировать в будущее, продвигая как краткосрочные проекты, такие как недавно завершенное строительство дробильной установки среднего и мелкого дробления, так и разработку более долгосрочных проектов, таких как вскрышные работы на третьем руднике группы - Белановском ГОКе, которые продолжаются, несмотря на текущую ситуацию", - прокомментировал отчет неисполнительный председатель компании Лучио Дженовезе.

По его словам, основная программа капитальных вложений группы - проект увеличения производства первой очереди, что обеспечит рост годового выпуска окатышей на 3 млн тонн. Однако этот проект приостановлен и возобновится после снижения рисков.

Ferrexpo в январе-июне 2022 года снизила производство окатышей на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,797 млн тонн.

В 2021 году Ferrexpo увеличила суммарное производство окатышей на 0,02% по сравнению с 2020 годом - до 11,220 млн тонн.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Ferrexpo Украина Лучио Дженовезе Белановский ГОК
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