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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:54

Розничные продажи в еврозоне в августе снизились на 0,3% к июлю

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года в еврозоне розничные продажи сократились на 0,3% к июлю, показали данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Динамика показателя совпала с ожиданиями консенсус-прогноза, составленного агентством Bloomberg. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,4%.

По пересмотренным данным, в июле показатель снизился на 0,4%. Ранее сообщалось о росте показателя на 0,3%.

В годовом выражении розничные продажи в еврозоне в августе упали на 2% при прогнозе об уменьшении на 1,7%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачной продукции в валютном блоке в августе снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как продажи автомобильного топлива подскочили на 3,2%, непродовольственных товаров - на 0,2%.

В Евросоюзе розничные продажи сократились на 0,2% относительно июля и на 1,3% в годовом выражении.

Самое резкое снижение розничных продаж среди стран ЕС в позапрошлом месяце отмечен в Нидерландах (-2,2%) и Германии (-1,3%), максимальный рост - в Словении (+7%), Люксембурге (+3,8%) и Ирландии (+3,5%).

Eurostat еврозона Евросоюз Германия Нидерланды Ирландия Словения Люксембург
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