Минпромторг предложил распространить льготный НДПИ для новых проектов на всю желруду

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предлагает распространить льготный механизм расчета НДПИ на железную руду, который сейчас действует для новых проектов, на всю добычу, а также отменить повышенный НДПИ на коксующийся уголь.

В подготовленном министерством проекте стратегии развития металлургической промышленности РФ до 2030 года говорится, что в связи с "кардинальными изменениями" с апреля 2022 года условий работы "необходимо будет реализовать мероприятия по адаптации налогового законодательства к текущей экономической ситуации, чтобы предотвратить потенциальные банкротства компаний металлургической отрасли".

Помимо отмены акциза на сталь, министерство предлагает установить налоговую нагрузку по НДПИ на железную руду в размере, предусмотренном сейчас только для добычи на участках недр со степенью выработанности запасов на 1 января 2021 года менее 1%, которые являются частью новых инвестиционных проектов и по которым заключены СЗПК ($0,18 за тонну).

Проект стратегии должен пройти согласования в профильных ведомствах, в том числе в Минфине. Как рассказал один из собеседников "Интерфакса", пока договоренностей по размеру фискальной нагрузки с министерством финансов не достигнуто, вопрос о корректировке НДПИ на желруду находится в стадии обсуждения, при этом Минфин выступает против отмены повышенного НДПИ на коксующийся уголь.

В Минпромторге подтвердили, что ведомство подготовило проект стратегии развития металлургической отрасли РФ до 2030 года, отметив, что "данная редакция является промежуточной, она дорабатывается со всеми заинтересованными органами власти и отраслевыми организациями". После доработки и согласования проект стратегии будет направлен в правительство, сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

На этой неделе вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании по вопросам развития металлургического комплекса у президента РФ Владимира Путина заявил о необходимости пересмотра формул расчета НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь по каждому предприятию с учетом его специфики.

"Горнорудные предприятия сейчас также находятся под давлением. И, в частности, Михайловский ГОК остался, практически, без рынков сбыта (...): ММК недозагружен, Европа закрыта, а он производит окатыш и концентрат".

Детали налоговых предложений Минпромторга в открытой части совещания не прозвучали, перечень поручений по итогам мероприятия пока не публиковался.

Повышенный НДПИ для металлургов вступил в силу с начала этого года: ставка для железной руды установлена в размере 4,8% и привязана к котировке на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines), для коксующегося угля – на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal. Как сообщалось в марте со ссылкой на письмо, направленное Минфину и Минэкономразвития, Минпромторг предлагал внести правки в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие отвязку расчета налогов от курса иностранной валюты при уплате НДПИ на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также акциза на жидкую сталь.