Минпромторг и Минфин договорились повысить минимальную планку для нулевого акциза на сталь

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг договорился с Минфином о повышении уровня "отсечки" для нулевого акциза на сталь, заявил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Есть вопросы, связанные с корректировкой налоговой нагрузки на металлургическую отрасль. Здесь с коллегами из Минфина тоже нашли компромисс: полностью отменять акциз на жидкую сталь признали нецелесообразным, но при этом поднимем "отсечку" по цене, при которой в текущих условиях ставка будет нулевой", - сказал он.

Он объяснил, что при изменении ценовой конъюнктуры (в сторону повышения цены) будут обеспечены дополнительные поступления в бюджет.

"Сейчас завершаем обсуждение корректировки, прорабатываем и изменение формулы НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь, которое необходимо в текущих условиях", - добавил вице-премьер.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что минимальная планка экспортной цены сляба, при падении ниже которой российские металлурги освобождаются от уплаты акциза на сталь, при переводе формулы в рубли может заметно вырасти.

Акциз на сталь вступил в силу в России с 1 января, придя на смену действовавшим с августа по конец декабря 2021 года экспортным пошлинам. Ставка акциза составляет 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга России, он не взимается, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну (около 18,3 тысячи рублей по текущему курсу). Согласно данным БКС, экспортные цены на слябы в России в последнюю неделю июля находились на отметке около $440/т (в пересчете на рубли - около 26,5 тысячи).

Цена на сляб, при которой металлурги будут освобождаться от уплаты акциза, может составить 30 тысяч рублей за тонну, рассказывал источник "Интерфакса". Другой собеседник агентства говорил, что с металлургами обсуждалась минимальная рублевая цена сляба в размере 25 тыс./тонна.

Ранее Минфин публично заявлял, что не готов отказываться от акциза, но допускает донастройку механизма.

На совещании по развитию металлургической отрасли у президента Владимира Путина 1 августа, Мантуров говорил также о необходимости пересмотра формул расчета НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь по каждому предприятию с учетом его специфики.

Повышенный НДПИ для металлургов также вступил в силу с начала этого года: ставка для железной руды установлена в размере 4,8% от котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines), для коксующегося угля - на уровне 1,5% от средней цены на сырье на базисе котировок FOB Australia Premium Coking Coal.

Согласно подготовленному министерством проекту стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года (копия есть в распоряжении "Интерфакса", подлинность подтвердили источники в отрасли), Минпромторг предлагает распространить льготный механизм расчета НДПИ на железную руду, который сейчас действует для новых проектов, на всю добычу, а также отменить повышенный НДПИ на коксующийся уголь.

Так, министерство предлагает установить налоговую нагрузку по НДПИ на железную руду в размере, предусмотренном сейчас только для добычи на участках недр со степенью выработанности запасов на 1 января 2021 года менее 1%, которые являются частью новых инвестиционных проектов и по которым заключены СЗПК ($0,18 за тонну).

Проект стратегии должен пройти согласования в профильных ведомствах, в том числе в Минфине. Как рассказывал в начале августа один из источников "Интерфакса", вопрос о корректировке НДПИ на желруду находится в стадии обсуждения, при этом Минфин выступает против отмены повышенного НДПИ на коксующийся уголь.