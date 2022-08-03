"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины на "СП-1" из-за действий Siemens

Турбина для газопровода "Северный поток" на производственной площадке Siemens Energy Фото: EPA/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Возврат газотурбинного двигателя на отправную станцию "Северного потока" невозможен из-за действий Siemens в условиях действующих антироссийских санкций, заявил "Газпром".

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - пишет компания в своем сообщении.

Ранее "Газпром" заявлял, что маршрут транспортировки из Канады газотурбинного двигателя для "Северного потока" был изменён, и этот актив оказался под риском новых санкций. Это произошло из-за того, что из Канады двигатель повезли не напрямую в Россию, а в Германию (что не согласовывал "Газпром"), и теперь, чтобы принять отремонтированный двигатель, компании нужно получить гарантии неприменения санкций не только от Канады, но и от ЕС, и Великобритании.

"Северный поток" способен транспортировать в сутки до 167 млн куб. м газа, но прокачка сокращается в связи с нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали - компрессорной станции "Портовая". На ней установлены газоперекачивающие агрегаты компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к Siemens. Из-за санкций Канады с ремонтной базы Siemens Energy в Россию вовремя не вернулась одна турбина. Тем временем подошло время капитального ремонта других двигателей как в связи с наработкой межремонтного пробега, так и в связи с поломками.

По мнению российской стороны, беспрепятственному возврату турбины в РФ, а также организации технического обслуживания других двигателей магистрали необходимы не только изъятия из санкций Канады, но и гарантии неприменения санкций Евросоюза и Великобритании.