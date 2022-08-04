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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Кремль объяснил необходимость документов на турбину желанием "Газпрома" подстраховаться

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "Газпром" заинтересован в получении отремонтированной в Канаде турбины для "Северного потока", однако компания должна застраховать себя от санкционных рисков. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал заявление концерна о том, что санкции Канады, Евросоюза и Великобритании делают невозможной поставку агрегата.

На вопрос, означает ли это, что российская компания отказывается получать турбину, Песков сказал: "Нет, "Газпром" очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не "Газпром" вводил санкции, они введены в отношении "Газпрома".

По словам Пескова, для "Газпрома" "важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что она (турбина - ИФ) не санкционирована". "Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Это корреспондируется с тем, о чем говорилось накануне: ЕС может говорить одно, но есть Великобритания, ведь сервисное обслуживание турбин на постоянной основе осуществляет британская дочка компании "Сименс" по британскому праву и в британской юрисдикции", - отметил он.

Песков указал, что "на фоне тех санкций, которые введены в отношении "Газпрома", в отношении нашей страны, "Газпром" должен себя застраховать, застраховать свою собственность – эта турбина является собственностью "Газпрома".

Газпром Северный поток Дмитрий Песков
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