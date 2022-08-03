Минэкономразвития отметило сохранение годовой инфляции в РФ на уровне 15,3%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития РФ, за 10 дней с 23 июля по 1 августа составила 15,3%, как и на неделе с 16 по 22 июля.

В среду Росстат представил данные по динамике потребительских цен в РФ за период с 23 июля по 1 августа, объяснив десятидневную статистическую "неделю" возвратом к регистрации потребительских цен по понедельникам (с января 2022 года регистрация велась по пятницам). За 10 дней дефляция составила 0,14% после дефляции на уровне 0,08% с 16 по 22 июля, 0,17% с 9 по 15 июля, 0,03% со 2 по 8 июля, инфляции в 0,23% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля.

Как говорится в сообщении Минэкономразвития, основной вклад в дефляцию внесло удешевление продовольственных товаров (на 0,39%) за счет снижения цен на плодоовощную продукцию.

"Снижение цен на плодоовощную продукцию несколько ускорилось (минус 3,89% после снижения на 3,65%). На продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, фиксируется околонулевой рост цен (0,03% после минус 0,02%). Продолжается снижение цен на мясопродукты, масложировую и молочную продукцию, яйца, а также макаронные и крупяные изделия. Вместе с тем возобновился рост цен на сахар (на 0,16%)", отмечается в докладе министерства о текущей ценовой ситуации.

В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены не изменились. "На электро- и бытовые приборы снижение цен замедлилось, а на строительные материалы - ускорилось. При этом ускорилось удорожание предметов личной гигиены. На легковые автомобили цены выросли на 0,07%. На автомобильный бензин цены не изменяются вторую неделю подряд", - приводит данные Минэкономразвития.

В сегменте регулируемых и туристических услуг темпы роста цен снизились до 0,18% после 0,41%. "Замедлилось удорожание перелетов в самолете (2,59% после 3,93% неделей ранее), на услуги гостиниц цены не изменились, а на услуги санаториев - снизились (на 0,21%)", - говорится в докладе.

По итогам 2022 года текущий официальный прогноз Минэкономразвития предполагает инфляцию на уровне 17,5%, однако сообщалось, что ожидания планируется пересмотреть в сторону понижения. ЦБ в июле уже скорректировал свой прогноз по инфляции на этот год до 12-15% с 14-17%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6%.