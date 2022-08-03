Дефляция в РФ с 23 июля по 1 августа составила 0,14%, годовая инфляция ушла ниже 15,3%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Росстат с 23 июля по 1 августа 2022 года (за 10 дней) зафиксировал в РФ дефляцию на уровне 0,14% после дефляции в 0,08% с 16 по 22 июля, дефляции в 0,17% с 9 по 15 июля, дефляции в 0,03% со 2 по 8 июля, соответствующие данные статслужба опубликовала в среду.

Росстат с августа 2022 года при расчете недельной инфляции вернулся к регистрации потребительских цен по понедельникам, а не по пятницам, поэтому в этот раз замер динамики цен был сразу за 10 дней (следующий замер цен будет уже совпадать с обычной неделей - со 2 по 8 августа).

Как сообщалось, с января по август 2022 года Росстата рассчитывал недельную инфляцию, регистрируя цены по пятницам (до 2022 года рассчитывал по понедельникам). Тогда Росстат объяснял этот переход тем фактом, что регистрация цен в пятницу "позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу".

Представитель Росстата сообщил "Интерфаксу", что решение вернуться с августа к регистрации цен в понедельник "учитывает многообразие региональных особенностей и специфику работы торговых организаций и предприятий сферы услуг". "Кроме того, сбор информации о ценах в понедельник упростит организацию текущей работы сотрудников Росстата, занимающихся фиксацией цен", - сказали в Росстате, особо отметив, что при этом "будет продолжена фиксация цен на рынках и ярмарках выходного дня".

С начала августа цены в РФ снизились к 1 августа (то есть за один день) на 0,02%, с начала 2022 года цены выросли к 1 августа на 11,16%.

Из данных за последнюю неделю июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ замедлилась на 1 августа до 15,27% с 15,37% на 22 июля, 15,46% на 15 июля, 15,68% на 8 июля, 15,90% на конец июня, 17,10% на конец мая, 17,83% на конец апреля, 16,69% на конец марта после 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря. Точные данные по годовой инфляции на конец июля Росстат опубликует на следующей неделе в докладе по инфляции в июле.

Продукты питания

По данным Росстата, за период с 23 июля по 1 августа значительно снизились цены: на куриные яйца - на 1,1%, соль - на 0,9%, пшено - на 0,8%, гречневую крупу - на 0,6%, колбасы вареные, подсолнечное масло - на 0,4%.

В то же время выросли цены: на консервы мясные для детского питания - на 0,7%, баранину - на 0,5%, конфеты шоколадные - на 0,4%, говядину, чай черный - на 0,3%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию с 23 июля по 1 августа составило 3,9% (неделей ранее - снижение на 3,6%, но за 7 дней), в том числе на картофель - 7,8%, свеклу - 7,1%, морковь - 6,1%, капусту - 5,2%, бананы - 4,3%, огурцы - 4,1%, помидоры - 2,5%, яблоки - 2,1%, лук - 1,4%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров с 23 июля по 1 августа подешевели доски ДСП - на 1,3%, доски обрезные - на 1,1%, телевизоры - на 1,0%, электропылесосы - на 0,6%.

Одновременно цены на шампуни выросли на 0,9%, зубные пасты - на 0,6%, смартфоны - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.

Стоимость полета в эконом-классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России выросла с 23 июля по 1 августа на 2,6% (неделей ранее выросли на 3,9%).

Снижение ключевой ставки и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 22 июля принял решение снизить ключевую ставку с 9,5% до 8%, что стало неожиданным для рынка (консенсус предусматривал снижение ставки только на 50 б.п.).

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 12-15% с 14-17%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля по инфляции в 2022 году, равняется 14,6% (снизился с 16,7% по опросу в начале июня), в 2023 году - 6,5%.