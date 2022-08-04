Выручка "Вымпелкома" во II квартале снизилась на 0,8% до 69 млрд рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в телеком-холдинг VEON) во II квартале снизилась на 0,8% – до 69 млрд рублей, говорится в сообщении VEON.

Как поясняется в сообщении, на динамику выручки повлияло сокращение доходов от оборудования на 28,3% из-за снижения продажи устройств.

Показатель EBITDA вырос на 11,6% – до 29,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA выросла до 42,5% с 37,8%.

Капзатраты сократились на 45,5% – до 12,03 млрд рублей.

Выручка в мобильном сегменте составила 58,96 млрд рублей, что на 0,92% меньше, чем во II квартале 2021 г. В том числе сервисная выручка составила 53,68 млрд рублей, увеличившись на 2,7%. Доходы от мобильной передачи данных выросли на 6,2% – до 18,3 млрд рублей.

Выручка в сегменте фиксированной связи увеличилась на 0,1% – до 10,1 млрд рублей. В том числе сервисная выручка составила 10,07 млрд рублей, увеличившись на 0,8%. Доходы от услуг ШПД выросли на 4,2% – до 3,16 млрд рублей.

Абонентская база в мобильном сегменте сократилась на 6,1% – до 47 млн пользователей. Количество пользователей услуг мобильной передачи данных снизилось на 3,9% – до 32,6 млн. Показатель ARPU (средний счет на абонента в месяц) в мобильном сегменте вырос на 7,5 % – до 374 рублей.

Количество абонентов ШПД выросло на 2,5% – до 2,9 млн. Показатель ARPU по ШПД вырос на 1,1% – до 357 рублей.