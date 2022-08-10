"Вымпелком" приобрел российскую рекламную платформу ОТМ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн", входит в телеком-холдинг VEON) закрыло сделку по приобретению российской группы OTM ("Онлайн технологии и медиа"), владеющей технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, говорится в сообщении оператора.

В июне 2021 года 67% ООО "Программатик холдинг" (головная структура группы ОТМ) приобрел VEON Ventures.

"В рамках текущей сделки эту долю выкупил "Вымпелком", и по результатам выполнения топ-менеджментом ОТМ зафиксированных в договоре KPI доля "Вымпелкома" в компании была увеличена до 100%", - говорится в сообщении. Сумма сделки не называется.

В будущем планируется расширить географию работы ОТМ на рынки присутствия группы VEON. При этом ОТМ останется независимой операционной компанией, управляемой нынешним менеджментом.

Отмечается, что приобретение ОТМ позволит существенно усилить позиции "Вымпелкома" на рынке AdTech.

Платформа OTM позволяет проводить алгоритмические закупки рекламы на мобильных устройствах и стационарных компьютерах. Для таргетирования рекламы OTM использует инструментарий Big Data, которую собирают из различных источников. В группу OTM также входит сеть интернет-видеорекламы Videonow. В 2017 году ОТМ запустила собственную сеть мобильной видеорекламы VideoTarget.

Группа ОТМ основана в 2010 году Дмитрием Лазаревым, который в 1990-2000 годы занимал руководящие позиции в рекламном агентстве Leo Burnett, рекламной группе АДВ, работал в коммерческой дирекции телеканала ОРТ (сейчас "Первый канал").