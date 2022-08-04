"Роснефть" заявила, что свернутая по решению Exxon добыча на "Сахалине-1" не восстановлена

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Добыча нефти в рамках СРП "Сахалин-1", свернутая по решению американской Exxon, выступающей оператором, до сих пор не восстановлена, и информации о передаче кому-либо операторских функций нет, говорится в сообщении "Роснефти", которой принадлежит 20% в проекте.

"1 марта ExxonMobil объявила о свертывании деятельности и выходе из всех проектов в России. С 26 апреля компания в одностороннем порядке без согласования с другими участниками проекта "Сахалин-1" начала поэтапную остановку добычи. 6 мая был отгружен последний танкер с нефтью с терминала Де Кастри. С 15 мая производственная деятельность на проекте практически остановлена", - указывает российская компания.

На сегодняшний день резервуары терминала Де Кастри заполнены на 95%, отгрузка нефти не ведется.

"Правительство РФ, министерство энергетики и правительство Сахалинской области совместно с другими акционерами проекта предпринимают усилия по восстановлению производственной деятельности на проекте "Сахалин-1". Несмотря на это, к сожалению, на текущий момент производственная деятельность на проекте не восстановлена", - отмечает НК.

"Роснефть" не имеет информации о принятых решениях по передаче операторской функции по проекту от "Эксон Нефтегаз Лимитед", - говорится в сообщении.