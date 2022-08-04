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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Что произошло за день: четверг, 4 августа

Приговор для американской баскетболистки, проблемы с турбиной для "СП-1" и вина экс-замминистра Раковой

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Газпром" заявил, что санкции делают невозможной поставку двигателя "СП-1" в РФ. В компании отметили, что канадские власти могут посчитать обходом санкций транспортировку двигателя из Германии в Россию.

- Суд признал Грайнер виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорил к 9 годам колонии. Прокурор просил для американской баскетболистки 9,5 года колонии. Ее защита не исключила подачи прошения о помиловании. Байден назвал приговор неприемлемым.

- Экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину в мошенничестве. Несмотря на это суд продлил ей арест до 9 октября 2022 года.

- "Роснефть" заявила, что свернутая по решению Exxon добыча на "Сахалине-1" не восстановлена. Информации о передаче кому-либо операторских функций также нет.

- Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault. Это решение принято, поскольку "АвтоВАЗ" принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания марки. Одновременно в перечень для параллельного импорта включены Datsun, Castrol, Liqui Moly. Кроме того, ведомство разрешило параллельный импорт реагентов и расходников к приборам для лечения рака, а также парфюмерно-косметических брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.

- Минюст предложил отменить уголовное наказание за незаконное предпринимательство. Также предложено исключить из УК статьи, предусматривающие наказание за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью и воспрепятствование предпринимательской деятельности.

- Минцифры предложило ввести вход на Госуслуги по биометрии. Это будет носить добровольный характер, другие способы входа на портал (логин и пароль) сохранятся.

- AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива: Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune.

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