Закупки зерна в госфонд РФ на этой неделе не состоялись
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Закупки зерна в государственный интервенционный фонд РФ, начавшиеся 1 августа, и в третий день торгов, намеченных на четверг, завершились безрезультатно.
Как сообщается в материалах Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"), все восемь аукционов, на которых намечалось закупить 10,8 тыс. тонн пшеницы, были отменены.
Следующие торги намечены на 8-11 августа.
Как считают эксперты компании "ПроЗерно", безрезультатное начало интервенций связано с тем, что "пока аукционы просто не готовы со стороны предложения товара". Но это пока, полагают они.
По мнению генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, причина в том, что для начала закупочных интервенций выбраны "довольно странные и довольно спорные регионы".
По данным НТБ, базисами поставки на четверг значились элеваторы Оренбургской и Омской областей, а также мукомольные предприятия Алтайского края.
"Интервенции, на мой взгляд, нужно проводить там, где собрано свежее зерно, а также где аграрий уже понял и рынок, и то, чего ждать на нем, - заявил Рылько. - Указанные базисы не соответствуют этому критерию. Там либо уборка еще не начиналась, либо, даже если она началась, непонятна пока конъюнктура. А если есть сомнения, то даже при наличии зерна аграрии не будут торопиться".
"Закупки надо проводить там, где урожай собран и где возникли явные проблемы с его реализацией", - подчеркнул он.
Как считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, фальстарта торгов нет, они запущены вовремя. "Сельхозпроизводителям требуется определенное время как на решение технических вопросов участия в торгах, так и на осмысление рыночных реалий. Пока они предпочитают наблюдать за ситуацией и аккумулировать зерно в товарные партии, воздерживаясь от ранних продаж, - сказал он. - Часть из них дезориентирована чересчур оптимистичными отчетами о российском зерновом экспорте от РЗС, которые в отсутствие официальной информации воспринимаются за чистую монету. Рынок скоро расставит все на свои места".
Проблемы технического характера в организации торгов ранее признавал Минсельхоз. После первого дня торгов он объяснял отсутствие продаж техническими причинами, связанными с процедурой аккредитации участников.
На Московской бирже первые сделки ожидают на будущей неделе. "Аккредитованные участники завершают подготовительные процедуры, ожидаем первых сделок на следующей неделе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.
В расписании торгов на 8 и 9 августа появились базисы поставки в Воронежской и Курской областях.
Планы по закупкам
Как сообщалось, в рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить до 1 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России. В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 млн тонн. В дальнейшем, в случае резкого роста цен, зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям (товарные интервенции). Это позволит "охлаждать" рынок и сохранять стабильную ситуацию, считают в Минсельхозе.
Закупки в интервенционный фонд будут осуществляться по базисным активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь - не ниже 3-го класса. Ранее Минсельхоз утвердил цены для проведения закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.
Госагентом по закупкам зерна является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.
В этом году также планируется начать закупки в госфонд и сахара.