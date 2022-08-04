Закупки зерна в госфонд РФ на этой неделе не состоялись

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Закупки зерна в государственный интервенционный фонд РФ, начавшиеся 1 августа, и в третий день торгов, намеченных на четверг, завершились безрезультатно.

Как сообщается в материалах Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"), все восемь аукционов, на которых намечалось закупить 10,8 тыс. тонн пшеницы, были отменены.

Следующие торги намечены на 8-11 августа.

Как считают эксперты компании "ПроЗерно", безрезультатное начало интервенций связано с тем, что "пока аукционы просто не готовы со стороны предложения товара". Но это пока, полагают они.

По мнению генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, причина в том, что для начала закупочных интервенций выбраны "довольно странные и довольно спорные регионы".

По данным НТБ, базисами поставки на четверг значились элеваторы Оренбургской и Омской областей, а также мукомольные предприятия Алтайского края.

"Интервенции, на мой взгляд, нужно проводить там, где собрано свежее зерно, а также где аграрий уже понял и рынок, и то, чего ждать на нем, - заявил Рылько. - Указанные базисы не соответствуют этому критерию. Там либо уборка еще не начиналась, либо, даже если она началась, непонятна пока конъюнктура. А если есть сомнения, то даже при наличии зерна аграрии не будут торопиться".

"Закупки надо проводить там, где урожай собран и где возникли явные проблемы с его реализацией", - подчеркнул он.

Как считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, фальстарта торгов нет, они запущены вовремя. "Сельхозпроизводителям требуется определенное время как на решение технических вопросов участия в торгах, так и на осмысление рыночных реалий. Пока они предпочитают наблюдать за ситуацией и аккумулировать зерно в товарные партии, воздерживаясь от ранних продаж, - сказал он. - Часть из них дезориентирована чересчур оптимистичными отчетами о российском зерновом экспорте от РЗС, которые в отсутствие официальной информации воспринимаются за чистую монету. Рынок скоро расставит все на свои места".

Проблемы технического характера в организации торгов ранее признавал Минсельхоз. После первого дня торгов он объяснял отсутствие продаж техническими причинами, связанными с процедурой аккредитации участников.

На Московской бирже первые сделки ожидают на будущей неделе. "Аккредитованные участники завершают подготовительные процедуры, ожидаем первых сделок на следующей неделе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

В расписании торгов на 8 и 9 августа появились базисы поставки в Воронежской и Курской областях.

Планы по закупкам

Как сообщалось, в рамках государственных интервенций в этом году планируется закупить до 1 млн тонн зерна в регионах Сибири, Урала и Центральной России. В ближайшие годы объем фонда будет увеличен до 3 млн тонн. В дальнейшем, в случае резкого роста цен, зерно будет продаваться российским мукомольным и хлебопекарным предприятиям (товарные интервенции). Это позволит "охлаждать" рынок и сохранять стабильную ситуацию, считают в Минсельхозе.

Закупки в интервенционный фонд будут осуществляться по базисным активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь - не ниже 3-го класса. Ранее Минсельхоз утвердил цены для проведения закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.

Госагентом по закупкам зерна является "Объединенная зерновая компания" (ОЗК). Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

В этом году также планируется начать закупки в госфонд и сахара.