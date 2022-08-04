Реальные доходы населения в ОЭСР в I квартале упали на 1,1%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в первом квартале 2022 года снизились на 1,1% относительно предыдущих трех месяцев.

При этом показатель на 2,9% превышает допандемийный уровень (четвертый квартал 2019 года), отмечается в сообщении организации.

Сокращение доходов в годовом выражении обусловлено, в том числе усилением темпов роста потребительских цен. Среди стран G7 негативное влияние инфляции было наиболее очевидно во Франции и в Германии, где доходы населения упали на 1,9% и 1,7% соответственно.

Рост показателя был зафиксирован только в Канаде (+1,5%) и Италии (+0,3%). Данные по Японии отсутствуют.

По уточненным данным, в четвертом квартале 2012 года доходы жителей государств ОЭСР уменьшились на 0,1%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Реальный ВВП в расчете на душу населения в первые три месяца текущего года увеличился на 0,2% после подъема на 1,2% в октябре-декабре.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира. В нее входят 38 государств. Это Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.