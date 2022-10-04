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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Инфляция в странах ОЭСР в августе ускорилась до 10,3%

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выросли на 10,3% в годовом выражении. В июле годовая инфляция составила 10,2%.

Повышение стоимости энергоносителей в государствах ОЭСР в августе месяце замедлилось до 30,2% в годовом выражении с 35,3% в июле, причем ослабление темпов роста было отмечено более чем в 60% стран организации. В то же время подъем цен на продукты питания ускорился до 15% с 14,5% в июле.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в августе выросли на 7,2% после повышения на 6,8% месяцем ранее.

Инфляция в государствах G7 замедлилась до 7,5% с 7,6% в июле благодаря ослаблению роста цен на энергоносители. В США инфляция в августе замедлилась до 8,3% с 8,5%, во Франции - до 5,9% с 6,1%, в Великобритании - до 8,6% с 8,8%. В Германии инфляция ускорилась до 7,9% с 7,5%.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в августе усилилась до 9,1% с 8,9% в предыдущий месяц, повышение потребительских цен без учета цен на продукты и энергоносители составило 4,3% против 4%.

Предварительные данные статистического управления Евросоюза показали увеличение темпов роста индекса HICP в сентябре до 10%, а также ускорение базовой инфляции - до 4,8%.

Инфляция в странах G20 в августе составила 9,2%, как и месяцем ранее.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ОЭСР еврозона G7 Франция Германия США Великобритания G20
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