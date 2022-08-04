Совкомбанк 8 августа начнет размещение "замещающих" субордов на $600 млн

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Совкомбанк 8 августа начнет размещение выпуска "замещающих" субординированных облигаций серии Т2-01 объемом $600 млн, говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения займа около 8,5 лет (3094 дня), предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в любую дату через 5,5 лет с даты начала размещения. Номинал одной облигации – $200 тыс.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

"В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно. Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов банка. Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций (всех выпусков еврооблигаций, находящихся на данный момент в обращении - ИФ)", - говорится в пресс-релизе банка.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке.

Все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям, отмечается в релизе.

Банк России в мае зарегистрировал выпуск. В сообщении ЦБ отмечалось, что "облигационный заем содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа, определенному статьей 25.1 Федерального закона от 12.12.1990 395-1 "О банках и банковской деятельности" и Положением Банка России от 04.07.2018 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"".

В апреле банк, находящийся под блокирующими санкциями и потерявший из-за этого доступ к международной платежной инфраструктуре, сообщил, что приостановил начисление процентов по "вечным" евробондам, а выпуск-2030 планирует обменять на новый выпуск локальных субординированных облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций банка общим объемом 47,5 млрд рублей и два выпуска валютных субординированных облигаций объемом $250 млн. А кроме того, субординированные еврооблигации с погашением в 2030 году на $300 млн и два выпуска бессрочных ("вечных") еврооблигаций на $408,8 млн.

Совкомбанк по итогам 2021 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".