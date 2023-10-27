Набсовет Совкомбанка одобрил замещение евробондов, включая "вечные" суборды

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций, сообщила кредитная организация на ленте раскрытия.

Приняты решения о размещении облигаций четырех серий - СЗО-01, СЗО-02, СЗО-03 и СЗО-04. Объем первого выпуска - $300 млн (номинал одной бумаги, как и у остальных - $1 тысяча), он соответствует объему выпуска бессрочных субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C., размещенных в ноябре 2021 года. Второй - также на $300 млн, он соответствует объему другого "вечного" суборда Совкомбанка, размещенного в 2020 году. Третий выпуск - всего на $11,17 млн: такова, согласно сообщению кредитной организации, сумма непогашенных еврооблигаций SCI FINANCE B.V. (это остаток размещенного еще в 2013 г., а в 2017 г. конвертированного в "вечный" суборда на $125 млн "Восточного экспресс банка", впоследствии присоединенного к Совкомбанку). Четвертый выпуск - вновь на $300 млн, он соответствует объему выпуска субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C. с погашением в апреле 2030 года.

По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Российские заемщики, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

"Мы не будем ничего просить. Мы, безусловно, будем выполнять указ. Мы надеемся, что вообще никому никаких поблажек правительственная комиссия не будет давать, что все будут выполнять", - говорил в июне "Интерфаксу" первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Ориентир по срокам - до конца года, как и предписывает указ, отмечал он. "У нас субординированные бумаги, обычные быстрее заместить. По субординированным есть ряд нюансов. Спешки нет, успеем, все сделаем", - сообщил тогда Хотимский.

Совкомбанк с февраля 2022 года находится под блокирующими санкциями США, что лишило его технической возможности обслуживать свои еврооблигации в полном объеме.

У банка (без учета евробондов "Восточного экспресса") в обращении находилось четыре выпуска еврооблигаций: субординированные с погашением в 2030 году, еврооблигации с погашением в 2025 году и два выпуска "вечных" субордов. В июле 2022 года банк сообщал, что досрочно погасил выпуск-2025, осуществив выплаты в рублях держателям, права которых на ценные бумаги учитываются в российских депозитариях.

В ноябре 2022 года банк завершил размещение по закрытой подписке локальных бондов на $163,6 млн (27% от возможного объема). Кредитная организация сообщала, что в рамках размещения этого выпуска на новые локальные бонды можно было обменять еврооблигации банка разных типов, в том числе бессрочные. Формально этот выпуск локальных бондов не являлся замещающим, поскольку срок его погашения не совпадал со сроками погашения евробондов, как это предусмотрено законом о выпуске таких облигаций. Сам банк позиционировал его как "процесс покупки и продажи" долговых бумаг.

Сейчас помимо Совкомбанка к размещению замещающих облигаций готовятся сразу несколько кредитных организаций.