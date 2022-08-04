Минпромторг все же разрешил параллельный импорт некоторых брендов L'Oreal

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Парфюмерно-косметическую продукцию брендов Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase можно будет ввозить в рамках механизма параллельного импорта, следует из приказа Минпромторга, опубликованного на портале правовых актов.

В мае бренды вошли в число исключений из товарной группы косметики и парфюмерии, попавшей под параллельный импорт практически целиком (в отличие от других кодов ТН ВЭД, в перечне в отношении парфюмерно-косметическая продукции были указаны не бренды, которые можно ввозить, а те, которые станут исключением).

"Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов", - объяснили в пресс-службе Минпромторга.

В первоначальном перечне товаров для параллельного импорта (позволяет ввозить в Россию товары без согласия правообладателей), опубликованном 6 мая, в числе исключений были перечислены 36 марок косметики и парфюмерии. В частности, это почти 30 брендов, под которыми концерн L'Oreal выпускает духи, туалетную воду, косметические средства, средства для волос: Garnier, L'Oreal Paris, Maybelline, NYX, L'Oreal Professionel, Matrix, Redken, Kerastase, La Roche-Posay, Vichy, Skinceuticals, Cerave, Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Kiehl's, Valentino, Prada, Helena Rubinstein, Atelier Cologne, Azzaro, Biotherm, Cacharel, Diesel, Maison Margiela, Mugler, Urban Decay.

Приказом от 21 июля помимо косметики и парфюмерии сносятся изменения относительно поставок текстильной продукции. Из перечня исключены разделы 50-55 ТН ВЭД ЕАЭС (шелк, шерсть, хлопок, прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи, химические нити, химические волокна), "так как на рынке представлен широкий круг российских аналогов", сообщил Минпромторг. "Кроме того, указанная продукция зарубежных брендов присутствует в достаточном количестве и есть товары из "дружественных" стран, отметили в ведомстве.

В Минпромторге пообещали и дальше следить за импортом и при необходимости менять перечень.