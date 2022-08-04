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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Россия в I полугодии увеличила производство красной икры почти на 16%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии 2022 года произвела 692 тонны икры лососевых рыб, что на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на оперативные данные Росстата.

Как сообщало ранее Росрыболовство, к 1 августа было выловлено 127 тысяч тонн тихоокеанских лососей, что на 16% больше, чем на аналогичную дату 2020 года (выловы лососей традиционно сравниваются между четными и между нечетными годами).

В первом полугодии увеличился выпуск и другой рыбной продукции. Так, в два раза вырос выпуск мороженой рыбы (включая фарш), до 40,5 тысячи тонн. Производство мороженого рыбного филе увеличилось на 34,5%, до 157,7 тысячи тонн, рыбных консервов - на 5%, до 99,3 тысячи тонн.

В целом производство рыбной продукции выросло на 1,3%, до 1,97 млн тонн.

Как пояснило Росрыболовство, рост производства переработанной продукции обусловлен в том числе вводом в строй новых рыбоперерабатывающих предприятий. В рамках реализации программы инвестиционных квот на Севере и Дальнем Востоке уже построен 21 рыбоперерабатывающий завод.

Росрыболовство Росстат Дальний Восток
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