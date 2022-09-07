Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Росрыболовство задумалось о возможности ограничения экспорта красной икры и красной рыбы

Росрыболовство задумалось о возможности ограничения экспорта красной икры и красной рыбы
Фото: Hassan Jedi/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы.

Как сообщает Росрыболовство, об этом глава ведомства Илья Шестаков заявил на Восточном экономическом форуме в среду.

Как сообщалось, лососевая путина в этом году существенно отстает от темпов вылова прошлого года. По данным ВНИРО (Всероссийский научный институт рыбного хозяйства и океанологии) на 5 сентября, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 235,1 тыс. тонн против 260,3 тыс. тонн на аналогичную дату 2020 года (выловы лососей сравнивают между четными и между нечетными годами в соответствии с жизненным циклом этой рыбы). На 5 сентября 2021 года вылов составил 505,1 тыс. тонн.

В частности, на Камчатке выловлено 131,8 тыс. тонн (188,1 тыс. тонн на аналогичную дату 2020 года и 437,7 тыс. тонн - 2021 года), на Сахалине - 65,8 тыс. тонн (соответственно 39 тыс. и 28,8 тыс. тонн), в Хабаровском крае - 29,2 тыс. тонн (соответственно 25,6 тыс. тонн и 23,4 тыс. тонн).

Росрыболовство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия запретила въезд представителям военного руководства Евросоюза

Россия запретила въезд представителям военного руководства Евросоюза
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о взятии под контроль населенного пункта Кодема в Донбассе

Президент РФ подтвердил готовность запустить "Северный поток 2" при необходимости

Президент РФ подтвердил готовность запустить "Северный поток 2" при необходимости

Путин сообщил, что все основные параметры сделки с Китаем по "Силе Сибири 2" согласованы

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 48 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 48 тыс. человек

Авиакомпании РФ сформировали заказ на 500 отечественных магистральных самолетов

Путин допустил возможность ограничения вывоза украинского зерна в ЕС

Путин допустил возможность ограничения вывоза украинского зерна в ЕС

Путин заявил, что расчеты за газ с Китаем в рублях и юанях будут вести в равной пропорции

Максим Соколов: локализация в РФ от 80% амбициозна даже для "АвтоВАЗа"

Максим Соколов: локализация в РФ от 80% амбициозна даже для "АвтоВАЗа"

"Росатом" планирует начать строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии осенью 2023 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });