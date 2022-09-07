Росрыболовство задумалось о возможности ограничения экспорта красной икры и красной рыбы

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Росрыболовство рассматривает возможность ограничения экспорта красной икры и красной рыбы.

Как сообщает Росрыболовство, об этом глава ведомства Илья Шестаков заявил на Восточном экономическом форуме в среду.

Как сообщалось, лососевая путина в этом году существенно отстает от темпов вылова прошлого года. По данным ВНИРО (Всероссийский научный институт рыбного хозяйства и океанологии) на 5 сентября, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 235,1 тыс. тонн против 260,3 тыс. тонн на аналогичную дату 2020 года (выловы лососей сравнивают между четными и между нечетными годами в соответствии с жизненным циклом этой рыбы). На 5 сентября 2021 года вылов составил 505,1 тыс. тонн.

В частности, на Камчатке выловлено 131,8 тыс. тонн (188,1 тыс. тонн на аналогичную дату 2020 года и 437,7 тыс. тонн - 2021 года), на Сахалине - 65,8 тыс. тонн (соответственно 39 тыс. и 28,8 тыс. тонн), в Хабаровском крае - 29,2 тыс. тонн (соответственно 25,6 тыс. тонн и 23,4 тыс. тонн).