Denizbank поменял схему владения российской "дочкой"

Контроль в Денизбанке теперь у турецкого юрлица, а не австрийского

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Структура владения российским Денизбанком после начала конфликта на Украине поменялась: теперь контроль в нем принадлежит юрлицу из Турции, а не из "недружественной" Австрии.

"Денизбанк Москва" входит в группу турецкого DenizBank и по итогам 2021 года занимает 121-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 25,4 млрд рублей.

До апреля 2022 года 51% акций российского банка владел австрийский Denizbank AG, еще 49% принадлежало Denizbank A.S. (Турция). В конце марта соотношение долей в капитале Денизбанка поменялось с точностью до наоборот - 51% теперь у Denizbank A.S., 49% у Denizbank AG, свидетельствует информация на сайте российского банка.

Австрия как член Евросоюза входит в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Турции в этом списке нет.

До середины 2019 года турецкий Denizbank принадлежал Сбербанку, который из-за санкционных ограничений продал актив Emirates NBD.