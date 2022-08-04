ЦБ РФ запланировал начать пилотный проект по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Банк России в 2023 году планирует начать пилотирование проекта по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

ЦБ в четверг опубликовал документ для общественного обсуждения, посвященный ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций. В числе предложений регулятора - усилить роль партнерского финансирования, которое будет способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе МСП. Российское законодательство не запрещает предоставление услуг партнерского финансирования, в то же время в некоторых случаях оказание таких услуг затруднено без специального законодательного регулирования.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.

Регулятор отмечает, что для развития этого направления финансовой деятельности планируется проведение эксперимента на территориях отдельных субъектов РФ, по итогам которого будет принято решение о распространении законодательного регулирования партнерского финансирования на другие регионы России.

В пресс-службе ЦБ "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о развитии исламского банкинга.

"В качестве субъектов этого проекта Минфином России предложены и закреплены в поручении президента Чеченская республика и республика Дагестан. Проработка вопроса ведется Минфином России при участии Банка России, в том числе подготовка изменений в законодательство. Непосредственное пилотирование на территории субъектов Российской Федерации - участников эксперимента предполагается в 2023 году", - говорится в сообщении.

Для проведения эксперимента необходимо определение перечня финансовых услуг и операций, требующих отражения в проектируемом регулировании, субъектного состава участников эксперимента и определение подходов к регулированию и надзору, отмечает ЦБ.

В начале июля глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект, устанавливающий правила исламского банкинга, направлен на согласование в ведомства, и выразил надежду на его принятие уже осенью. "Тема привлечения средств из азиатских стран стоит на повестке, из арабских стран, из Малайзии, Индонезии - они тоже, кстати, проявляют внимание к этому закону, и я с ними активно взаимодействовал", - добавил он.

В мае прошлого года сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы для того, чтобы простимулировать приток финансов - из ОАЭ, из других исламских стран. В частности, предполагалось в законе "Об инвестиционных фондах" прописать возможность использования так называемых альтернативных финансов.