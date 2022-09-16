Сбер предложил включить банки в пилотный проект ЦБ по исламскому банкингу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк предложил включить кредитные организации в пилотный проект ЦБ по исламскому банкингу, сообщил на IV Российском исламском экономическом форуме в Каспийске старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

"Сбербанк обладает всей необходимой инфраструктурой и экспертизой для участия в пилотном проекте, который будет проводиться с 2023 года на территории Чечни и Дагестана. Имея в арсенале богатый опыт структурирования и проведения сделок в сфере партнерского финансирования, мы готовы консультировать экспертное сообщество, предлагать механизмы совершенствования законодательства и вывода на рынок новых продуктов", - сказал он.

Пока банков в проекте нет. Законопроект "О партнерской деятельности по партнерскому финансированию" предполагает, что услуги исламского банкинга должны будут предоставлять некредитные финансовые организации специального вида - организации партнерского финансирования, сообщал "Коммерсантъ". Эти организации будут внесены в реестр Банка России, а также состоять в саморегулируемой организации.

В числе других предложений Сбербанка - наличие у участника проекта собственного или внешнего шариатского совета, уполномоченного делать выводы о соответствии деятельности принципам партнерского финансирования; наличие продуктов, в отношении которых существует сертификат о соответствии от шариатского совета; ведение обособленного учёта операций, осуществляемых на принципах партнерского финансирования, отмечается в сообщении пресс-службы банка.

Сбербанк уже запустил ряд продуктов исламского банкинга: халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание. До конца года банк планирует открыть первый офис партнерского финансирования в Казани. По результатам его работы будет принято решение о тиражировании проекта и открытии новых точек.

В августе ЦБ опубликовал для общественного обсуждения документ, посвященный ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций. В числе предложений регулятора - усилить роль партнерского финансирования, которое будет способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе малого и среднего. Регулятор отмечал, что для развития этого направления в 2023 году планируется проведение эксперимента на территориях Чеченской республики и Республики Дагестан, по итогам которого будет принято решение о распространении законодательного регулирования партнерского финансирования на другие регионы России. В пресс-службе ЦБ "Интерфаксу" уточнили тогда, что речь идет о развитии исламского банкинга.

В начале июля глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект, устанавливающий правила исламского банкинга, направлен на согласование в ведомства, и выразил надежду на его принятие уже осенью. "Тема привлечения средств из азиатских стран стоит на повестке, из арабских стран, из Малайзии, Индонезии - они тоже, кстати, проявляют внимание к этому закону, и я с ними активно взаимодействовал", - добавил он.

В мае 2021 года сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы для того, чтобы простимулировать приток финансов - из ОАЭ, из других исламских стран. В частности, предполагалось в законе "Об инвестиционных фондах" прописать возможность использования так называемых альтернативных финансов.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики (игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции); условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.