Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Сбер предложил включить банки в пилотный проект ЦБ по исламскому банкингу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк предложил включить кредитные организации в пилотный проект ЦБ по исламскому банкингу, сообщил на IV Российском исламском экономическом форуме в Каспийске старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

"Сбербанк обладает всей необходимой инфраструктурой и экспертизой для участия в пилотном проекте, который будет проводиться с 2023 года на территории Чечни и Дагестана. Имея в арсенале богатый опыт структурирования и проведения сделок в сфере партнерского финансирования, мы готовы консультировать экспертное сообщество, предлагать механизмы совершенствования законодательства и вывода на рынок новых продуктов", - сказал он.

Пока банков в проекте нет. Законопроект "О партнерской деятельности по партнерскому финансированию" предполагает, что услуги исламского банкинга должны будут предоставлять некредитные финансовые организации специального вида - организации партнерского финансирования, сообщал "Коммерсантъ". Эти организации будут внесены в реестр Банка России, а также состоять в саморегулируемой организации.

В числе других предложений Сбербанка - наличие у участника проекта собственного или внешнего шариатского совета, уполномоченного делать выводы о соответствии деятельности принципам партнерского финансирования; наличие продуктов, в отношении которых существует сертификат о соответствии от шариатского совета; ведение обособленного учёта операций, осуществляемых на принципах партнерского финансирования, отмечается в сообщении пресс-службы банка.

Сбербанк уже запустил ряд продуктов исламского банкинга: халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчетно-кассовое обслуживание. До конца года банк планирует открыть первый офис партнерского финансирования в Казани. По результатам его работы будет принято решение о тиражировании проекта и открытии новых точек.

В августе ЦБ опубликовал для общественного обсуждения документ, посвященный ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций. В числе предложений регулятора - усилить роль партнерского финансирования, которое будет способствовать привлечению дополнительных средств для финансирования бизнеса, в том числе малого и среднего. Регулятор отмечал, что для развития этого направления в 2023 году планируется проведение эксперимента на территориях Чеченской республики и Республики Дагестан, по итогам которого будет принято решение о распространении законодательного регулирования партнерского финансирования на другие регионы России. В пресс-службе ЦБ "Интерфаксу" уточнили тогда, что речь идет о развитии исламского банкинга.

В начале июля глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что законопроект, устанавливающий правила исламского банкинга, направлен на согласование в ведомства, и выразил надежду на его принятие уже осенью. "Тема привлечения средств из азиатских стран стоит на повестке, из арабских стран, из Малайзии, Индонезии - они тоже, кстати, проявляют внимание к этому закону, и я с ними активно взаимодействовал", - добавил он.

В мае 2021 года сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы для того, чтобы простимулировать приток финансов - из ОАЭ, из других исламских стран. В частности, предполагалось в законе "Об инвестиционных фондах" прописать возможность использования так называемых альтернативных финансов.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики (игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции); условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.

Сбербанк Банк России Олег Ганеев Дагестан Казань Анатолий Аксаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ убрал сигнал по ставке из заявления по итогам совета директоров

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%

Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Дизель готовится к зиме. Обзор

Дизель готовится к зиме. Обзор

Думу попросят ввести льготный период для должников в трудной ситуации

Думу попросят ввести льготный период для должников в трудной ситуации

Золото продолжило дешеветь после падения до минимума с апреля 2020 года

Золото продолжило дешеветь после падения до минимума с апреля 2020 года

В ЦБ заявили о намерении продолжать диалог с зарубежными партнерами по приему карт "Мир"

В ЦБ заявили о намерении продолжать диалог с зарубежными партнерами по приему карт "Мир"

В НСПК заверили, что санкции не повлияют на работу платежной системы "Мир"

ФАС выдала предупреждение оператору "Пулково" после жалобы "Победы"

ФАС выдала предупреждение оператору "Пулково" после жалобы "Победы"

Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране

Правительство Германии взяло под свой контроль три НПЗ "Роснефти" в стране
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });