Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В июне объем промышленного производства в Германии вырос на 0,4% по сравнению с маем, показали данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения на 0,3%, сообщает Trading Economics. В мае показатель вырос на 0,2%.

В годовом выражении промпроизводство в июне снизилось на 0,5%. Опрошенные агентством Bloomberg прогнозировали более значительное падение - на 1,3%.