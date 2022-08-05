Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В июне объем промышленного производства в Германии вырос на 0,4% по сравнению с маем, показали данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения на 0,3%, сообщает Trading Economics. В мае показатель вырос на 0,2%.

В годовом выражении промпроизводство в июне снизилось на 0,5%. Опрошенные агентством Bloomberg прогнозировали более значительное падение - на 1,3%.

Destatis Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Репортаж с OFSI на шее. Обобщение

Военная операция на Украине

Турция анонсировала выход из портов Украины еще трех судов с зерном

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

Meta впервые разместит облигации

Мосгорсуд второй раз оправдал экс-директора фабрики "Меньшевик"

Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault

Минпромторг исключил из параллельного импорта запчасти для Renault

"Газпром" заявил, что санкции делают невозможной поставку двигателя "СП-1" в РФ

"Газпром" заявил, что санкции делают невозможной поставку двигателя "СП-1" в РФ

AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива

AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });