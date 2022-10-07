Промпроизводство в Германии в августе упало на 0,8%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года объем промышленного производства в Германии уменьшился на 0,8% к июлю, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis).

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали менее значительного падения - на 0,5%.

По пересмотренным данным, в июле показатель не изменился, в то время как ранее сообщалось о снижении на 0,3%.

Объемы строительства в ФРГ в августе снизились на 2,1%, выработка электроэнергии упала на 6,1%.

Производство в перерабатывающей промышленности сократилось на 0,1%. При этом выпуск потребительских товаров вырос на 1,8%, средств производства - на 1,2%, а промежуточных товаров - упал на 2,4%.

"Что касается производства химикатов, кокса и продуктов нефтепереработки, то на производство в августе, вероятно, повлияли, среди прочего, ограничения на перевозки грузов по внутренним водным путям, вызванные очень низким уровнем воды", - отмечается в сообщении Destatis.

Общий объем промпроизводства в Германии в позапрошлом месяце увеличился на 2,1% относительно августа 2021 года. По уточненным данным, в июле показатель снизился на 0,8%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.