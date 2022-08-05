Мобильный платежный сервис Mir Pay стал доступен в Белоруссии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Мобильный платежный сервис Mir Pay стал доступен в Белоруссии, сообщили в пятницу в пресс-службе платежной системы "Мир".

"Держатели карт "Мир" - пользователи смартфонов на базе ОС Android (от версии 7.0 с поддержкой NFC) теперь могут оплачивать покупки через Mir Pay как в России, так и в Белоруссии", - говорится в сообщении.

"Работу с сервисом поддерживают POS-терминалы банков-участников белорусской платежной системы БЕЛКАРТ, в которых принимаются бесконтактные карты. Инфраструктура приема бесконтактных карт "Мир" и сервиса Mir Pay в Белоруссии продолжит расширяться", - уточнили в пресс-службе.